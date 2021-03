Ex-missionário condenado por abusar de filha de 12 anos

Alexandre Panda Hoje às 13:02 Facebook

Arguido estava a iniciar doutoramento quando molestou menor de 12 anos, no Porto. Vai recorrer de pena de cinco anos e meio de cadeia.

Um ex-missionário, com vários títulos académicos, em Ciências da Educação, Cooperação Internacional e Políticas Públicas, foi condenado a cinco anos e meio de prisão no Tribunal de S. João Novo, no Porto, por ter abusado da filha, de 12 anos. O homem, que tomava medicação para uma disfunção erétil e estava prestes a divorciar-se da mulher, negou os crimes e deverá recorrer da decisão. Está em prisão preventiva desde que foi detido pela Polícia Judiciária, em junho passado.

De acordo com a decisão do coletivo de juízes, a família, que vivia num apartamento, na cidade do Porto, era composta pelo suspeito, pela esposa e por duas filhas, a mais velha com 12 anos. Em setembro de 2019, o arguido deslocou-se por duas vezes, de noite, ao quarto da menor. Pensando que a criança estava a dormir, aproveitou para apalpar-lhe partes íntimas. Só parou quando a filha se mexeu propositadamente para que o pai abandonasse o quarto.