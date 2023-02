Ex-namorado suspeito de assalto milionário a ourivesaria na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques com Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:32 Facebook

PSP fez buscas em Braga, Amares e Trofa e recuperou 200 dos 300 mil euros das peças em ouro que foram furtados em junho na Ourivesaria Jade, na Póvoa de Varzim.

Cathiane Lima nunca teve dúvidas: quem lhe assaltou a ourivesaria tinha chave, sabia o código do alarme, conhecia "os cantos à casa" e fez um trabalho "cirúrgico". Levou tudo o que havia de maior valor. Contas feitas, 300 mil euros. Agora, grande parte das peças furtadas em junho na ourivesaria Jade, na Póvoa de Varzim, foi encontrada à venda numa ourivesaria na Trofa, gerida pelo seu ex-companheiro, de 49 anos, em casa deste e da namorada. Junto estava a chave do carro e o comando da garagem de Cathiane, guardadas no interior da gaveta da caixa registadora furtada. A brasileira, de 35 anos, garante que, desde a separação, há quase três anos, vive "num inferno" e só quer ver R. Lima punido.

"A única pessoa que podia fazer isto era ele. A ourivesaria estava intacta: não partiram nada, não derrubaram nada, não forçaram a fechadura, não havia bagunça, desativaram o alarme, nem parecia que tinha havido um assalto", conta a dona da Ourivesaria Jade, situada na Avenida de Mouzinho de Albuquerque, junto ao mercado municipal, em pleno centro da cidade, a 100 metros da esquadra da PSP.