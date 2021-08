Ex-oficial agride polícia que acabou com rixa

Óscar Queirós Hoje às 13:50 Facebook

Militar atacou mulher-polícia de Vila Real por ela ter deixado opositor ir embora. Foi detido.

Um ex-oficial das Forças Armadas foi detido por agredir a murro uma agente da PSP, acusando-a de não ter agido contra um homem com quem ele andara à pancada, momentos antes. O ex-militar foi conduzido à esquadra e presente ao tribunal de Vila Real. A agente participou criminalmente contra o alegado agressor.

O caso aconteceu na quinta-feira, no interior do Intermarché de Vila Real. Eram quase 18 horas quando Jorge Figueiredo de Sá, um ex-tenente-coronel das Forças Armadas, se desentendeu com outro indivíduo no interior do bar daquele supermercado. A escaramuça, que de discussão passou a vias de facto, obrigou à intervenção de uma agente da PSP que policiava a superfície comercial.