Ex-presidente da Câmara de Vizela acusado de prevaricação

Ministério Público fala de "ajustes diretos simulados" e de obras que nunca foram feitas.

O Ministério Público acusa o ex-presidente da Câmara de Vizela, Dinis Costa, e a ex-vereadora das Obras Municipais dos crimes de prevaricação por titular de cargo público e falsificação. Além dos dois políticos, são também acusados dois técnicos municipais, quatro empresários e duas empresas de construção civil.

As obras em causa foram a remodelação da instalação elétrica de uma escola básica, de um piso do edifício da Câmara e a requalificação do Parque das Termas e do campo de minigolfe. O ex-presidente está acusado de quatro crimes de prevaricação por titular de cargo político e um crime de falsificação de documentos agravado. A vereadora está acusada de um crime de prevaricação por titular de cargo político.

Os dois técnicos são acusados pelo MP de um crime de falsificação agravado e, no caso de um deles, por um crime de prevaricação por titular de cargo político. A dois dos empresários são imputados quatro crimes de prevaricação por titular de cargo político, a outros dois a prática de um destes crimes. A três destes arguidos é também atribuída a prática de um crime de falsificação. Às duas pessoas coletivas acusadas o MP atribui-lhes a prática de um crime de falsificação.

Contratos sem procedimento legal

Na nota publicada na página da internet Procuradoria-Geral Distrital do Porto, lê-se que os factos estão relacionados com a contratação e realização de obras públicas, promovidas pelo município de Vizela: em 2013, a remodelação das instalações elétrica, telefónica e serviços de dados da Escola Primária de São Miguel, nas Caldas de Vizela; em 2015, a remodelação das instalações elétrica, telefónica e de serviço de dados do piso 1 da Câmara Municipal de Vizela, onde funcionavam os serviços sociais; em 2016, a remodelação do Parque das Termas e do campo de minigolfe, em Vizela.

O MP considera que "os contratos foram celebrados sem a observação de qualquer procedimento legalmente estipulado para a contratação pública, de modo meramente verbal, e as obras entregues a empresa de dois dos arguidos empresários, sem consulta prévia de quaisquer outras, nem convites para apresentação de orçamentos, tudo com o intuito de beneficiar estes empresários".

No caso da remodelação do Parque das Termas e do campo de minigolfe a acusação fala de "ajuste direto simulado" de obras que nunca foram feitas, "servindo apenas para sustentar aquele pagamento".