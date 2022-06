Ex-procurador-geral da República Pinto Monteiro morre aos 80 anos

N.M. e I.B. Hoje às 14:34, atualizado às 15:36 Facebook

O antigo procurador-geral da República Fernando Pinto Monteiro morreu, esta quarta-feira, aos 80 anos, em Lisboa.

Fernando Pinto Monteiro sofria de doença oncológica, mas estava a reagir bem aos tratamentos, pelo que a sua morte foi algo inesperada, segundo contou fonte próxima.

Foi procurador-geral da República ente 2006 e 2012, num mandato polémico, em que enfrentou grande oposição do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP).

Nomeado para o cargo pelo antigo primeiro-ministro José Sócrates (2005-2011) e confirmado pelo ex-presidente da República Aníbal Cavaco Silva (2006-2016), Pinto Monteiro chegou a ser acusado em 2010 pelo então presidente do SMMP, João Palma, de não ter deixado os procuradores do caso Freeport investigar até ao fim. Em junho de 2010, a Procuradoria-Geral da República dera um mês e meio para que o inquérito, iniciado em 2004, fosse encerrado, o que levou os magistrados a incluir no despacho final 27 perguntas que não terão feito a José Sócrates por falta de tempo.

"Os adversários combatem-se em vida. Perante a morte, o que tenho de fazer é apresentar as condolências à família e aos amigos", reagiu esta quarta-feira, ao JN, João Palma.

O fantasma de ser próximo de José Sócrates ressurgiria em 2014, depois de ter sido tornado público que, dias antes do antigo primeiro-ministro ser detido no âmbito da Operação Marquês, tinham almoçado juntos. Um encontro que Pinto Monteiro classificaria como "inocente" e que se transformaria numa "coincidência complicada".

"Aconteça o que acontecer, nunca o engenheiro José Sócrates me perguntou nada sobre justiça", sublinhou à data.

"Era um homem de grandes qualidades humanas e pessoais, de enorme cordialidade e simpatia. O que, no momento da nossa morte, é a única coisa que releva", comenta o antigo procurador-geral Distrital de Coimbra, Euclides Dâmaso.

Pinto Monteiro nasceu no lugar de Porto de Ovelha, no concelho de Almeida, distrito da Guarda. Licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra e começou a carreira profissional como delegado do Ministério Público em Idanha-a-Nova. Terminou a carreira como juiz conselheiro.

Faleceu em Lisboa, onde vivia há muitos anos.