Ex-professor abandonou a mãe idosa e ferida num quarto com ratos durante três dias

Um homem foi condenado a três anos de prisão, pena suspensa, pelo crime de exposição e abandono da própria mãe, em Vila Nova de Gaia. A idosa, de 93 anos, viria a falecer poucos dias depois.

O arguido, ex-professor de matemática do ensino secundário e ex-funcionário da Autoridade Tributária, encontrou a mãe caída não chão do quarto. Mesmo vendo que estava desorientada e não se encontrava bem, deitou-a na cama e aí a deixou, sem qualquer assistência, antes de se ir embora. Só após, pelo menos, dois dias é que o arguido, que morava com a mulher e o filho num anexo a poucos metros da casa da mãe, decidiu pedir ajuda para ela.

Quando o INEM foi em socorro da idosa, a 19 de fevereiro de 2020, encontrou-a seminua, em hipotermia, com roupas molhadas e hematomas não tratados. Estava rodeada de fezes e urina, num quarto com ratoeiras e um rato morto.