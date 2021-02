Ex-recluso detido por agredir e ameaçar a mulher

RP Hoje às 11:30 Facebook

A GNR deteve um homem, de 46 anos, no Monte da Caparica, em Almada, que agredia e ameaçava a companheira, obrigando-a a viver num clima de permanente terror. Foi libertado, estando proibido de contactar com a vítima na residência e no local de trabalho.

A detenção foi efetuada, na terça-feira, pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vitimas Específicas (NIAVE) da GNR de Almada, em colaboração com a PSP.

Na sequência de uma investigação, os militares apuraram que o agressor, que já havia cumprido uma pena de 18 meses de prisão por roubo, no Estabelecimento Prisional de Setúbal, "manteve desde julho do ano passado uma atitude muito controladora com a sua companheira de 45 anos, sujeitando-a a agressões e ameaças, condicionando-a a viver num clima de constante terror e a temer pela sua vida".

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial do Seixal, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto e afastamento para com a vítima, na residência e no local de trabalho.