Ex-vereador da Câmara de Espinho acusado de "oferecer" estacionamento a tapeçaria

O ex-vereador da câmara de Espinho, Quirino Jesus, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de crimes de prevaricação e falsificação de documentos. Pelos mesmos crimes irão responder um técnico da Divisão das Obras Municipais da mesma autarquia, uma empresa do concelho e uma administradora desta firma de tapeçaria.

O ex-vereador e o funcionário público terão beneficiado a empresa para que esta beneficiasse de lugares de estacionamento, sem pagar a totalidade das taxas, entre 2015 e 2020. Os factos aconteceram durante o mandato de Pinto Moreira, arguido na Operação Vórtex.

De acordo com um comunicado Procuradoria-Geral Regional do Porto, o Ministério Público (MP) considerou indiciado "que dois dos arguidos, um na qualidade de vereador da Câmara Municipal de Espinho e outro enquanto técnico da Divisão das Obras Municipais, conluiados com a arguida representante da sociedade, instruíram e decidiram em favor desta, um pedido para ocupação de lugares de estacionamento na via pública, sem que fossem pagas, na sua totalidade, as taxas devidas".