Exaltou-se ao ver companheiro com mulher e esfaqueou quem a tentou acalmar

Uma mulher, de 44 anos, foi detida por violência doméstica em Lisboa. Ao ver o companheiro com outra mulher, pontapeou a porta do carro onde os dois se encontravam, entrou na residência do homem, onde partiu várias coisas e, com uma faca de cozinha, tentou agredi-lo, acabando por esfaquear uma pessoa que a quis acalmar.

A detenção, divulgada esta terça-feira, ocorreu no dia 21, quando a mulher, "descontrolada ao ver o seu companheiro com outra pessoa no interior do veículo daquele junto da residência, numa atitude agressiva, começou a pontapear a porta do mesmo". "De seguida, entrou na residência, cuja porta se encontrava entreaberta e começou a partir vários objetos, como loiça e mobília", refere a PSP.

Dentro da casa, a agressora pegou numa faca de cozinha e avançou em direção à vítima, tentando agredi-la. No local encontrava-se ainda uma terceira pessoa, que, ao tentar acalmar a suspeita, acabou por sofrer um golpe no braço esquerdo, ficando com um ferimento profundo pelo qual recebeu tratamento médico.

Quando chegarem ao local, os agentes foram informados de que a suspeita se encontrava no interior da casa e detiveram-na. A arma utilizada na agressão foi apreendida.

A mulher foi ouvida em interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.