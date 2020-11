Executado com dois tiros em ajuste de contas no tráfico de droga

Alexandre Panda e Reis Pinto Hoje às 10:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma execução num ajuste de contas, com o tráfico de drogas como pano de fundo. É esta a principal pista de investigação da Polícia Judiciária (PJ) no homicídio de Eduardo Almeida, um jovem de 26 anos residente na Moita e com longo cadastro criminal, abatido com dois tiros, no centro da cidade do Porto, na noite de quarta-feira.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Eduardo Bôto Rodrigues Almeida tinha-se deslocado da Baixa da Banheira, na Moita, Setúbal, para o Porto, poucas horas antes do crime. Fez a deslocação de mais de 300 quilómetros por motivos ainda não totalmente apurados, mas tudo indica que tivesse marcado um encontro com alguém ligado ao submundo da criminalidade.