Pena suspensa por exibicionismo em escolas de Braga e Barcelos

O homem que exibia os órgãos sexuais e se masturbava à frente de crianças entre quatro e nove anos, em Braga e Barcelos, foi condenado, esta tarde de quarta-feira, a uma pena suspensa de três anos e dois meses, por duas dezenas de crimes de abuso sexual de menores, e a pagar as indemnizações no valor total de 9300 euros.

O Tribunal Criminal de Braga decidiu que José Maria Coutinho Almeida d' Eça, com 30 anos, para ver suspensa a sua pena de três anos e dois meses de prisão, em cúmulo jurídico pelas condenações parcelares, terá de se submeter a regime de prova, com acompanhamento médico psiquiátrico e a consultas de psicologia.

O Ministério Público pretendia uma pena de prisão de pelo menos cinco anos para os atos exibicionistas em jardins-de-infância e escolas primárias de Braga e Barcelos, mas admitindo que a execução fosse suspensa, "dado não ter antecedentes e por estar integrado socialmente".

A procuradora da República, Joana Piloto, no entanto, não deixou de afirmar "a elevada gravidade da ilicitude" do arguido, José Maria de Moura Coutinho Almeida D"Eça, tendo em conta a idade das vítimas, entre quatro e onze anos, face aos atos exibicionistas do jovem, bem como o seu "dolo intencional" e também a "necessidade de prevenção geral" para o fenómeno dos crimes sexuais, em especial afetando menores.

Já os advogados que representam as vítimas pediram pena de prisão efetiva, tendo em conta a forma reiterada como já se vinha exibindo, em várias escolas primárias e jardins-de-infância, junto de crianças com idades entre quatro anos e nove anos de prisão.

José Maria de Moura Coutinho Almeida D" Eça, de 30 anos, desenhador gráfico, natural e residente em Braga, nunca prestou declarações, nem mesmo no julgamento, tendo nesta quarta-feira admitido sujeitar-se a tratamento médico, principalmente psiquiátrico, se tal for decidido pelo Tribunal de Braga, a quem a defesa pedira absolvição ou pena mínima

Segundo o advogado do arguido, João Braga Ferreira, "apenas quatro crianças viram os órgãos genitais" ao jovem.

Reconhecido pelas crianças

Almeida D" Eça foi reconhecido por várias crianças como sendo o homem que parava nas grades das escolas e se masturbava, incomodando-as. Uma menina chamou-lhe "porco", afastando a irmã e meninas mais novas. Na altura, as funcionárias ainda foram a tempo para apontar a matrícula do carro.

José Maria de Moura Coutinho Almeida D" Eça, solteiro, morador no centro da cidade de Braga, em apartamento onde reside com a namorada, nunca prestou declarações à Polícia Judiciária, nem à juíza de instrução criminal ou aos três juízes do julgamento, nem mesmo ao psiquiatra clínico, alegando ser acompanhado por dois advogados que o aconselham sempre a não abordar o assunto.

Arguido inteiramente imputável

Segundo referem as peritagens médico-legais, Almeida D"Eça é inteiramente imputável, consciente da ilicitude dos seus atos. Policialmente, considera-se que o arguido se movia pela satisfação dos seus impulsos sexuais.

O primeiro caso ocorreu em 28 de abril de 2017, na Escola Primária de Maximinos, em Braga. Daí seguiu-se outro caso idêntico, no jardim-de-infância do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, em 8 de setembro do mesmo ano. Seguiu-se, no dia 28 desse mês, a Escola Primária das Enguardas, e, no dia 4 de dezembro de 2017, o infantário de Cabreiros, em Braga. Deslocava-se então num Smart cinzento.

A partir de 2018, passou a andar num BMW preto e a fazer o mesmo, segundo a acusação do Ministério Público, mas em Barcelos, concelho onde trabalha como desenhador gráfico. Em junho desse ano, importunou alunas e alunos das Escolas Primárias de Creixomil e de Perelhal, segundo testemunham crianças já secundadas pelas funcionárias.

Numa fase posterior, o jovem desenhador gráfico passou a andar num outro BMW, que foi reconhecido por várias crianças e pelo sistema de vídeo vigilância de uma das escolas primárias.