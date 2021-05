Carlos Rui Abreu com Alexandre Panda Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Baleou vizinho da casa ao lado após discussão por causa do barulho que ele estaria a fazer, em Celorico de Basto.

Um ex-militar da GNR está a ser julgado no Tribunal de Guimarães pelo crime de homicídio na forma tentada. Já com 71 anos e reformado alvejou um vizinho com um disparo de uma pistola de calibre 7,65 milímetros, em Celorico de Basto. Ainda hoje a vítima sofre com as sequelas físicas do tiro. No processo, o vizinho está a exigir 103 mil euros de indemnização ao arguido.