Exigido suplemento para polícias que substituirão inspetores do SEF nos aeroportos

O Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) exige que os polícias que vão substituir os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos aeroportos passem a receber um Suplemento Especial de Serviço Aeroportuário. A justificar a reivindicação está o facto de os agentes irem "desempenhar funções altamente especializadas e complexas no que diz respeito ao controlo de fronteiras e segurança aeroportuária".

Segundo o sindicato, os agentes que trabalhavam nos aeroportos "já desempenhavam uma missão policial especializada", sendo-lhes, inclusive, "exigida a frequência de várias formações, assim como certificações técnicas obrigatórias". Porém, com a extinção do SEF, os polícias que prestam serviço nas Divisões de Segurança Aeroportuária "passaram a desempenhar funções altamente especializadas e complexas, no que diz respeito ao controlo de fronteiras e segurança aeroportuária".

"Perante isto, o Sinapol defende e exige que os elementos policiais que prestem serviço nas Divisões Aeroportuária, devam obrigatoriamente auferir um Suplemento Especial de Serviço Aeroportuário, por forma a remunerar as novas exigências profissionais da sua atual missão policial", refere o sindicato.

À espera de reunião com o Governo

Em comunicado, o Sinapol acrescenta que, "por agora, não irá publicamente definir qualquer valor quantitativo do agora reivindicado Suplemento Especial de Serviço Aeroportuário", mas garante que não aceitará "valores inferiores aos já pagos a outros polícias que, nos termos do Estatuto Profissional da PSP, auferem, e bem, o Suplemento Especial de Serviço".

No mesmo documento, o Sinapol destaca que continua a "aguardar o agendamento de uma reunião com o Ministério da Administração Interna", para iniciar "a discussão relativa aos aumentos de todos os outros suplementos (Patrulha, Comando, Turno, Piquete, Especial de Serviço, etc...), que indecentemente e incompreensivelmente, desde o ano de 2009, não são sujeitos a qualquer atualização remuneratória".