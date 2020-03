Explosões e tiros alarmaram três famílias em Esposende

Joaquim Gomes Hoje às 17:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Explosões e tiros alarmaram, durante a madrugada deste sábado, três famílias, cujas casas foram atacadas, em duas localidades do concelho de Esposende, distrito de Braga. Vítimas desconfiam de vingança por partilhas de parentes.

O primeiro caso verificou-se na moradia de José Garrido, situada na Rua Padre José Pires Afonso, na freguesia de Palmeira de Faro, em Esposende, que ainda em estado de choque, garantia, a quem o queria ouvir, "eles atiraram mesmo para matar", enquanto a GNR de Esposende e a Polícia Judiciária de Braga recolhiam vestígios tendentes a identificar os autores das explosões e dos disparos, além de esclarecer o caso.

Os estrondos, apesar de não terem feito vítimas, causaram prejuízos em três residências e foram ouvidos ao longe.

Pouco depois, situações idênticas tiveram lugar em duas residências da mesma família, mas de agregados diferentes, ambas situadas na localidade de Terroso, igualmente na freguesia de Palmeira de Faro. Uma foi atingida a tiro e outra alvo de explosões.

Numa das moradias do lugar de Terroso, sita na Rua Alfredo Faria, eram visíveis marcas de projeteis, um dos quais disparado atingiu um quarto, tendo o outro disparo acertado ba parede exterior da residência. "Isto foi uma tentativa de acertar em alguém", disse José Garrido. "Bastava estar alguém de pé e levava um tiro na cabeça", acrescentou.

Militares da GNR de Esposende, a par de inspetores e peritos da PJ de Braga, recolheram uma série de vestígios, caracterizando o tipo de ataques, tendo o caso sido comunicado já à primeira Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca de Braga, onde se investigam todas as situações de crimes violentos cometidos no distrito de Braga.