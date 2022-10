Expropriação dos Granjinhos ia ser julgada hoje, mas foi adiado

41 anos depois, antigos donos dos terrenos pedem 688 mil euros à Câmara e ao Estado.

Estava marcado para esta segunda-feira, mas foi adiado. 41 anos depois, o Tribunal Administrativo de Braga vai realizar o julgamento da expropriação, em 1981, de terrenos nos Granjinhos, em que os expropriados pedem à Câmara local e ao Estado uma indemnização que, com juros, pode ir ao milhão de euros.

O julgamento começa após uma comissão de peritos ter avaliado o valor dos terrenos que foram expropriados, na gestão do socialista Mesquita Machado para a construção de um centro de saúde, mas que acabaram por ser vendidos a privados para a edificação do Centro Comercial dos Granjinhos. Os peritos escusaram-se a indicar um valor em concreto, mas concluíram que o valor atual de mercado será inferior ao que é pedido.

PUB

As seis parcelas de terreno, com 935 m2, foram expropriadas por 70 mil euros, valor depois atualizado, em 1985 e por decisão judicial, para 144 mil. Só que o Município não aplicou os solos para o fim inicial e veio a revendê-los em hasta pública, um ano depois, por 262 mil, ou seja, com um lucro de 118 mil.

688 mil mais juros

António Fernandes Enes e outros nove proprietários pedem 688 mil euros, (mais juros). O pedido foi feito a título de indemnização pelo prejuízo que, para cada um deles, resultou da impossibilidade do exercício do "direito de reversão", que lhes foi reconhecido em Tribunal, dos prédios expropriados para o arranjo urbanístico da Zona dos Granjinhos, por declaração de utilidade pública.

Neste processo e inicialmente os autores intentaram uma ação administrativa comum contra o Estado Português, peticionando que este fosse condenado a pagar-lhes aquele montante. Por despacho proferido nos autos, o Tribunal admitiu o chamamento do Município, - pedido pelo Estado - , e determinou a sua citação.

O advogado da Autarquia Nuno Albuquerque, contestou, invocando a prescrição, e alegou que careciam de fundamento os factos aduzidos para justificar a valorização dos terrenos em que se fundamenta a indemnização pedida.

Mas o juiz decidiu julgar o caso.