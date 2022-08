Detidos dois suspeitos de matar adolescente em disputa de gangues em Lisboa

TRA Hoje às 12:25 Facebook

A PJ deteve dois homens de 29 e 19 anos suspeitos de matar um jovem de 16 anos, numa disputa entre gangues juvenis de Lisboa e Loures. Estavam fugidos em França e Suíça e já foram extraditados. Quatro outros suspeitos tinham sido detidos em junho.

A morte ocorreu na noite de 19 de fevereiro de 2022, num contexto de violência juvenil e conflitos entre dois gangues das zonas do Lumiar e de Fetais. Isaac Oliveira, 16 anos, foi atingido com vários tiros quando andava numa rua em Fetais, Loures. Isaac, de alcunha "Manilson", foi transportado para o Hospital de Santa Maria em estado crítico, mas acabou por morrer.

Os tiros foram disparados do interior de um furgão em andamento, com vários jovens no interior. Ao que tudo indica, tratou-se de um assassinato planeado e uma retaliação por conflitos anteriores, especialmente um esfaqueamento ocorrido uma semana antes.

Seis suspeitos

Diligências realizadas pela PJ permitiram identificar os seis indivíduos suspeitos do homicídio. Em junho, foram detidos quatros deles, com idades entre os 17 e 26 anos. Os outros dois haviam fugido do país logo após o crime.

A PJ conseguiu localizá-los na Suíça e em França e, no quadro da cooperação internacional e com a cooperação das autoridades dos dois países, foram ambos detidos e extraditados nas últimas semanas.

Os arguidos, com 29 e 19 anos, foram ambos apresentados a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.