Extrema-direita usa bandas musicais para recrutar jovens

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 07:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Batidas rápidas, acordes violentos e letras racistas. Este "cocktail" explosivo era uma das imagens de marca dos BIBO (Blood In Blood Out), uma banda que frequentemente tocava ao vivo no Club 38, a sede dos Portugal Hammerskins (PHS), em Odivelas, e em convívios de extrema-direita.

Segundo a recente acusação do Ministério Público (MP) contra os PHS, mais do que uma banda "hardcore", os BIBO eram um instrumento para transmitir ideias nacionalistas e angariar novos recrutas.

Do repertório da banda constavam temas como "The horrible jew (O horrível judeu), "NS - o nosso ideal", "Dentro do estádio", "Morte aos traidores" e "Nazi skin". Todos com letras de apelo à violência e ao ódio racial.