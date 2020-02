Revista noticia suspeita de fraude. Pinto da Costa diz que é "uma patranha"

Hoje às 10:33 Facebook

A revista Sábado noticia, esta quinta-feira, que Pinto da Costa é suspeito de fraude e lavagem de dinheiro. "Uma patranha", segundo o líder dos "Dragões". Os presidentes do Benfica, do Braga e o empresário Jorge Mendes também são visados nos inquéritos abertos pelo Ministério Público e pelo Fisco.

"F. C. Porto e Pinto da Costa são os alvos de inquéritos que visam negócios milionários com as transferências de jogadores como Falcao, Mangala e Danilo - estão em causa 20 milhões", lê-se na capa da revista "Sábado", que tem Pinto da Costa como protagonista, esta quinta-feira.

O presidente do F. C. Porto não perdeu tempo a reagir. Antes ainda da revista chegar às bancas, considerou a notícia "uma patranha" e disse que não deixará "de exigir em sede própria responsabilidades aos artífices" do artigo.

"Nunca a F. C. Porto SAD e/ou o presidente do seu Conselho de Administração foram interpelados, ouvidos ou interrogados em qualquer tipo de inquérito ou diligência judicial similar sobre qualquer uma destas matérias", reagiu Pinto da Costa em comunicado.

"Se estes inquéritos existirem, o que só se admite por mera hipótese de raciocínio, estariam em segredo de justiça e numa fase embrionária, pelo que se estranha esta fuga de informação cirúrgica em vésperas de um F. C. Porto-Benfica decisivo para o campeonato", acrescenta a nota portista.

Sendo o único visado na capa daquela revista, Pinto da Costa não será o único a ser investigado. Nas páginas interiores, sob o título "Todos suspeitos de fraude fiscal e lavagem de dinheiro", são mencionados clubes como o Benfica, e o presidente Luís Filipe Vieira, Braga, e o presidente António Salvador, Sporting, Estoril, Vitória de Guimarães, Marítimo e Portimonense. Para além de também surgirem envolvidos nas suspeitas os nomes de vários empresários, entre os quais Jorge Mendes.

"O DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] abriu inquéritos-crime contra seis clubes de futebol pelo facto de terem usado contratos com agentes, alegadamente simulados, para poderem poupar no IRS e na Segurança Social dos futebolistas", escreve aquela revista. "No Porto, no Benfica e no Sporting estão a ser investigados os casos de nove jogadores", lê-se no artigo.

Ainda de acordo com o que escreve a revista "Sábado", a investigação agora em curso terá resultado da junção de oito inquéritos iniciados em 2017-2018. Em causa, segundo refere a mesma publicação, estarão negócios envolvendo as transferências de jogadores como Jackson Martínez, Radamel Falcao, Iker Casillas, Imbula, James Rodríguez, Mangala e o português Danilo Pereira. O Fisco terá sido lesado em cerca de 20 milhões de euros.

No comunicado, "a F. C. Porto SAD e o presidente do seu Conselho de Administração manifestam, como sempre, a sua disponibilidade para fornecerem todos os elementos contabilísticos e pessoais que forem solicitados, como já o fizeram, em devido tempo, à Unidade de Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária."

Braga diz que seguro da lisura dos atos de gestão praticados

O Sporting de Braga reagiu, também em comunicado, esta quinta-feira de manhã dizendo "que desconhece qualquer investigação em curso e que não recebeu nenhum contacto das autoridades no sentido de prestar qualquer informação adicional àquela que é de acesso público e que está devidamente verificada e validada pelos auditores e pelos reguladores, bem como pelas regulares fiscalizações da Autoridade Tributária."

O clube diz que a SAD e os responsáveis "estão seguros da lisura dos atos de gestão praticados" e que "estarão sempre disponíveis para ceder toda a documentação e informação necessária", lê-se no comunicado.

"SC Braga, SAD lamenta e repudia a publicação de informação que é lesiva do seu bom nome, reservando-se o direito de reclamar, nas sedes próprias, as devidas responsabilidades por tais notícias", termina o texto dos bracarenses.