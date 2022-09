F. C. Porto paga 200 mil por cada email do Benfica que vier a ser divulgado

Relação impõe medida para evitar divulgação de novas mensagens.

É uma garantia fixada pelos Juízes do Tribunal da Relação para garantir que o F. C. Porto não volte a divulgar emails do Benfica. A SAD e a Porto Média, dona do Porto Canal, assim como o diretor de comunicação Francisco J. Marques, foram condenados a se absterem de aceder, dar acesso a terceiros ou divulgar os emails do Benfica, sob pena de pagarem uma indemnização de 200 mil euros aos encarnados, por cada infração.

Após a decisão de primeira instância, em que os arguidos foram condenados a pagar 1,9 milhões aos encarnados, tanto os azuis e branco como o Benfica recorreram para a Relação do Porto, que decidiu reduzir a indemnização. A SAD, o Porto Canal e J. Marques, ficaram de pagar um total de 1,6 milhões de euros. O presidente, Pinto da Costa, e os administradores da SAD portista Fernando Gomes e Adelino Caldeira foram definitivamente absolvidos.