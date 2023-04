Faca que serviu para matar jovem no Montijo encontrada no local do crime

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o homicídio de Francisco Carvalho, o jovem estudante de 21 anos que morreu esfaqueado, na madrugada deste sábado, num jardim perto de casa, numa pacata zona do Montijo. A vítima sofreu dois golpes que lhe perfuraram o tórax e atingiram o pulmão. A vítima ainda tentou chegar a casa, mas acabou por falecer no jardim das Piscinas Municipais. A arma do crime foi apreendida no local.

O homicídio ocorreu perto das 3 horas e está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Setúbal, que tenta agora identificar e localizar os possíveis suspeitos. A investigação tem em aberto várias possibilidades sobre os motivos do crimes. Para já, sabe-se apenas que a vítima tinha antecedentes por consumo de droga e de bebidas alcoólicas em excesso.

Francisco foi avistado sozinho no jardim por vizinhos que foram acordados pelos seus gritos de agonia. A chamada para o 112 indicavam que se trataria de uma pessoa alcoolizada a pedir ajuda e cambalear no jardim. Quando os bombeiros chegaram ao local, verificaram que o jovem estava ferido. Tinha dois golpes na zona do tórax e estava prostrado no chão.