Facada a jovem de Braga teve a ver com grupos políticos rivais e não com futebol

O caso do esfaqueamento a um jovem, na noite de quinta-feira, em Braga, teve a ver com desavenças entre dois grupos políticos rivais, não envolvendo questões de claques de futebol, conforme apurou o JN junto de fontes das forças e dos serviços de segurança.

A motivação das desavenças foi, aliás, confirmada esta sexta-feira de manhã, ao JN, pelo autor confesso da facada, que alega ter agido em legítima defesa. Jonathan da Costa Ferreira, porta-voz da Frente Antifascista, é um jovem que tem vindo a ser alvo de outros ataques surpresa em Braga, que motivaram queixas da Unidade Nacional de Contra Terrorismo, da Polícia Judiciária.

Segundo a versão de Jonathan da Costa Ferreira, "ontem [quinta-feira] à noite", ele "tinha acabado de chegar de comboio do Porto, cerca das 22 horas", quando foi provocado "por um grupo de quatro indivíduos, um dos quais, passados poucos minutos, voltou, acompanhado por mais pelo menos oito elementos", agredindo-o e tentado impedir que entrasse num Uber, chegando a pontapeá-lo e fechando a porta do carro para o agarrarem.

"Um deles atirou-se para cima de mim, eram cerca de dez, pelo que em legítima defesa tive de puxar de uma navalha e atingi somente aquele que me tentava manietar para me agredirem em grupo", disse Jonathan. Depois fugiu no Uber e mal chegou a casa contactou a PSP. "Vieram ter comigo e expliquei tudo, estando, desde a primeira hora, à disposição das autoridades, para esclarecer e colaborar".

Para o também porta-voz da Frente Antifascista, "aquilo não são coisas de futebol". "Nem sequer estou ligado ao futebol, tem a ver com membros de um grupo da organização Escudo Identitário, de que faz parte o jovem que me pretendia manietar e pelo que me vi obrigado a pegar na navalha, para minha absoluta legítima defesa".

O JN não conseguiu ainda contactar a vítima, que foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, para onde se deslocaram equipas da PSP de Braga.