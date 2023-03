Faculdade lamenta morte de ex-aluna no ataque ao Centro Ismaili

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa lamentou, esta terça-feira à noite, a morte no ataque ao Centro Ismaili de Lisboa de Mariana Jadaugy, ex-aluna da instituição.

"A NOVA FCSH expressa a sua solidariedade e pesar com a família e amigos de Mariana Jadaugy, antiga aluna desta Faculdade, licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais", refere, numa nota de pesar divulgada no seu site, a instituição de ensino superior. O estabelecimento "estende também as suas condolências e sentimentos de pesar à comunidade ismaelita portuguesa".

Mariana Jadaugy tinha cerca de 20, dedicava-se à integração de requerentes de asilo internacional e foi uma das duas mulheres assassinadas, esta terça-feira, de manhã, por um refugiado afegão que entrou munido de uma faca no Centro Ismaili de Lisboa, nas Laranjeiras.

A outra vítima é Faradrana Sadrudin, de cerca de 40 anos e assistente social na integração de refugiados no Centro Ismaili.

O ataque feriu ainda um professor de português.

O suspeito, de 34 anos, foi detido depois de ter sido atingido a tiro numa perna pela PSP. A motivação do ataque ainda não é conhecida.