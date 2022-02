Faculdade na mira de terrorista em Lisboa mantém funcionamento normal

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que seria o alvo de um ataque planeado por um estudante daquela escola, anunciou, em comunicado, que as aulas vão decorrer com normalidade.

A Polícia Judiciária anunciou, esta quinta-feira, que deteve um estudante de 18 anos que planeava matar colegas da Faculdade de Ciências. O ataque, pensado para acontecer sexta-feira de manhã, foi abortado pelas autoridades após um alerta do FBI, a polícia federal dos EUA.

"O trabalho desenvolvido pelas autoridades permitiu sempre que a segurança da comunidade de Ciências estivesse salvaguardada, não tendo havido, nem havendo, indícios que aconselhem a alterar o normal funcionamento da Escola", esclarece a Faculdade de Ciências (FC) da Universidade de Lisboa (UL).

Em comunicado, a Faculdade de Ciências congratulou-se com a detenção do jovem e disse que "colaborou estreitamente no contexto da investigação em curso que levou ao desenlace" conhecido ao final da tarde de quinta-feira.

"O assunto está agora nas mãos das entidades competentes", acrescenta a FC.

O suspeito, natural de Fátima e residente nos Olivais, em Lisboa, foi detido em flagrante delito pela posse das armas e está indiciado por terrorismo. Será presente sexta-feira a primeiro interrogatório judicial.