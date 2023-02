Falha de luz em cadeia de alta segurança obriga a encarcerar 500 reclusos às escuras

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:42 Facebook

A cadeia de alta segurança do Linhó, em Cascais, esteve hora e meia sem luz. Devido à falta de eletricidade, cerca de 500 reclusos foram, na sexta-feira, encarcerados nas celas às escuras. Situação que, para o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), colocou os guardas em perigo. No dia seguinte, sábado, um recluso, que beneficiava do regime aberto por estar na fase final de uma pena de dez anos, não regressou à prisão e continua a monte.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirma que, entre as 18.30 e as 20 horas, a cadeia "foi afetada por uma falha de energia, que afetou toda a zona em que se insere". A mesma fonte diz que, "a partir do gerador, as luzes de presença nas alas prisionais" foram rapidamente repostas.

Porém, o dirigente sindical Frederico Morais assegura que foi às escuras que cerca de 30 guardas fizeram regressar 500 presos, que permaneciam nos corredores da cadeia, às celas. "O gerador não arrancou. Tentou-se várias vezes, mas não arrancou", assegura. O dirigente sindical refere, aliás, que, fechadas as portas, os guardas foram, com o auxílio de lanternas, confirmar, cela a cela, que os reclusos estavam a ocupar o espaço que lhe estão atribuídos.