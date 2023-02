Falsa advogada saca 50 mil euros a idosos e imigrantes

Mulher e companheiro, residentes em Queluz, são suspeitos de burlas e foram detidos pela Polícia Judiciária de Évora.

Durante mais de dois anos, usou a identidade de uma advogada para burlar uma dúzia de pessoas fragilizadas, nas zonas de Fronteira, Vila Franca de Xira, Lisboa e Sintra. Com a cumplicidade do companheiro, sacou-lhes pelo menos 50 mil euros, fazendo-as acreditar que prestava serviços jurídicos e que arrendava casas. O casal, com 55 e 60 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Évora e libertado pelo tribunal, com apresentações bissemanais e proibição de contactos com as vítimas.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, entre as vítimas está um militar da GNR que se viu a braços com um processo de insolvência. Em dificuldades financeiras, o guarda procurou os serviços da arguida, residente na zona de Queluz, e que usava indevidamente o nome de Isabel Ribeiro, uma advogada registada na Ordem. Só deu conta do engodo depois de lhe entregar dinheiro sem ver avanços no seu processo.