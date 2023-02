Falsa corretora ficou com um milhão de euros de investidores

Inês Banha Hoje às 15:12, atualizado às 16:05 Facebook

A PSP tem esta quinta-feira em curso uma operação na Área Metropolitana de Lisboa para desmantelar uma falsa corretora de ações na bolsa. O valor das burlas ascenderá a um milhão de euros.

Até ao momento, foram detidas nove pessoas, todas de nacionalidade brasileira, precisou fonte policial. Apesar de os suspeitos atuarem a partir de Portugal, a maioria das vítimas reside no Brasil.

Em causa está "criminalidade associada a burlas qualificadas e crimes económico e financeiros", refere, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. O grupo "operava através de uma falsa empresa corretora de ações na bolsa", tendo como "único propósito burlar os seus clientes e despojá-los do dinheiro investido nos seus investimentos".

Na prática, a suposta corretora publicitaria online a venda, a valores mais baixos do que o habitual, de ações de diversas empresas cotadas no mercado internacional. Convencidos de que estariam a fazer um bom negócio com recurso a um intermediário, os investidores aplicavam o seu dinheiro. No final, não só não tinham adquirido qualquer título como tinham também perdido o capital investido.

O marketing digital seria direcionado para o mercado brasileiro e a empresa teria até um "call centre" para convencer os seus potenciais clientes da sua legitimidade. O nome da corretora era alterado com regularidade.

O número de pessoas burladas é, para já, indeterminado, mas a estimativa é que o lucro com o esquema ascenda a um milhão de euros. Não há, até ao momento, registo de vítimas portuguesas.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa, as buscas abrangem oito habitações e cinco locais não residenciais em Lisboa e na margem sul do Tejo. A ação está a cargo da Divisão de Investigação Criminal e decorre "em colaboração" com o Ministério Público de Lisboa.