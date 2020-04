Falsa enfermeira tenta enganar idosa da Feira com teste à Covid-19

Salomão Rodrigues Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher que se fez passar por enfermeira tentou convencer, esta quinta-feira à tarde, uma idosa a abrir a porta da habitação, em Santa Maria da Feira, com o pretexto de efetuar um teste à Covid-19. Avisada anteriormente pela filha sobre eventuais burlas, a idosa não se deixou enganar.

Com 81 anos, a mulher, que vive sozinha, foi alertada pela campainha que tocava de forma insistente. Depois de ir à janela, foi confrontada com a falsa enfermeira, que ali estava para lhe efetuar o teste à Covid-19.

Apesar dos argumentos, não conseguiu convencer a idosa a abrir o portão e a deixá-la entrar na habitação, como pretendia.

A falsa profissional de saúde insistiu e chegou a empurrar várias vezes o portão, tentando forçar a entrada.

Durante os 15 minutos que ali permaneceu, manteve contacto com outra pessoa que estava no interior de uma viatura estacionada junto ao portão.

A filha da idosa, Vera Dias, lembra que tinha sensibilizado a mãe para a possibilidade de uma qualquer burla. "Expliquei à minha mãe que ninguém vai fazer os testes a casa e que ninguém da segurança social vai perguntar se está tudo bem e fomos alertando para estas situações. Felizmente precaveu-se e não abriu o portão", disse ao JN.

De acordo com informações da mãe, "trata-se de uma mulher com cerca de 1,60, que tinha alguém no carro à espera".

"Ainda andei nas redondezas, em arruamentos onde sei que há mais pessoas de idade, para tentar identificar o carro, mas não o consegui encontrar", contou.

Vera Dias alertou depois a PSP. "Disseram que era possivelmente uma burlona e que iam fazer a ronda".

Por último, deixou um alerta. "Esta situação vai ser uma constante, principalmente nos mais idosos que são alvos fáceis".