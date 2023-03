Falsa psicóloga usa secretários de Estado para burlas de milhões

Jovem de 22 anos forjou e-mails do Governo e gastou fortuna no jogo. Só no casino de Espinho movimentou 52 milhões.

Com apenas 22 anos, uma mulher de Santa Maria da Feira sacou mais de 1,5 milhões de euros a 15 investidores com uma burla envolvendo nomes de membros do primeiro Governo de António Costa. Simples e-mails ostentando o timbre do Ministério da Saúde e a garantia de ter contacto direto com os então secretários de Estado da Saúde António Lacerda Sales e Diogo Serra Lopes, convenceram as vítimas a investir num suposto negócio altamente rentável. Tratava-se de uma rede de clínicas de psicologia ligadas a hospitais com lucros garantidos por serem financiados pelo Estado.

A fortuna foi quase toda gasta no vício do jogo, no Casino de Espinho, onde a jovem movimentou cerca de 52 milhões de euros. Através de uma conta de jogadora, depositou 1,6 milhões de euros e levantou mais de 788 mil. No total fez apostas no valor de 52 milhões de euros.