Falsas médicas de Olhão proibidas de contactar clientes

Ficaram em liberdade, sujeitas a apresentações periódicas às autoridades, as duas falsas médicas detidas, em Olhão. São suspeitas de prescrever tratamentos alternativos a doentes oncológicos, crianças e animais de companhia. Estão também proibidas de exercer a atividade e de contactar clientes.

A decisão do Tribunal de Faro foi conhecida, esta sexta-feira, depois do primeiro interrogatório judicial, em que ambas se remeteram ao silêncio.

As mulheres, uma austríaca, de 66 anos, e uma portuguesa, de 39, foram detidas esta quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) do Sul. Iolona Wilding e Luísa Teixeira são suspeitas de burla qualificada, usurpação de funções e ofensa à integridade física agravada por resultado morte, entre outros crimes. Iolona está também proibida de se ausentar do país.

PUB

As duas mulheres exerciam numa "clínica", situada numa zona industrial em Bela-Mandil, onde são anunciados tratamentos "da nova medicina e homeopatia".

"Aqui protegemos e curamos crianças, adultos e animais", pode ler-se na fachada do espaço, que anuncia tratamentos para "cancro, ansiedade, depressão, ter sucesso na sua vida, como encontrar o amor verdadeiro".

Da lista de vítimas identificadas pela PJ fazem parte doentes oncológicos, alguns já falecidos, que terão sido convencidas a abandonar os métodos convencionais, como a quimioterapia. No tratamento, as mulheres administrariam falsos medicamentos, alguns com indicação, nos rótulos, de compostos potencialmente perigosos, sobretudo se administrados em pacientes com cancro. A investigação admite que estas práticas possam ter acelerado a morte dos doentes. Também atenderam e medicaram crianças, algumas das quais recém-nascidas com indicação de terapêutica pediátrica especializada, e animais de companhia.

Segundo a PJ, as mulheres, que diziam ter formação superior na área da saúde, mas não tinham cédula profissional, propunham e administravam a cura para um leque alargado de doenças comuns e graves. Recorriam à medicina alternativa e recebiam residentes em todo o país. Além do atendimento, também "produziam, manipulavam, fracionavam e armazenavam supostas preparações homeopáticas e medicamentosas convencionais, algumas injetáveis".

Cada sessão custava cerca de 50 euros, valor que seria pago em numerário. Em troca, as vítimas recebiam "terapias e preparados medicamentosos ou suplementos não registados ou autorizados em território nacional, fabricados ou manipulados pelas próprias, alguns com rotulagem alusiva a compostos potencialmente perigosos, sobretudo se administrados em pacientes oncológicos".

Nas buscas foram apreendidas diversas substâncias "presumivelmente perigosas para a saúde" que irão ser analisadas. As diligências envolveram elementos do Infarmed, da Entidade Reguladora da Saúde e da Ordem dos Psicólogos.

A investigação começou com uma denúncia anónima.