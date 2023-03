Falsas médicas prometiam cura para cancro e convenciam doentes a deixar quimioterapia

T.R.A. Hoje às 11:39 Facebook

Duas mulheres, de 66 e 39 anos, foram detidas pela Polícia Judiciária do Sul por suspeita de burla qualificada, usurpação de funções, ofensa à integridade física agravada por resultado morte, entre outros crimes. Prometiam curas para várias doenças e convenciam os "pacientes-vítimas" a deixar os tratamentos convencionais, como a quimioterapia, e a tomar fármacos potencialmente perigosos.

Segundo um comunicado da PJ, as mulheres, uma estrangeira e outra portuguesa, intitulavam-se médicas ou profissionais de saúde e propunham e administravam a pessoas e também a animais tratamento médico eficaz, prometendo a cura para um leque alargado de doenças comuns e graves, inclusive do foro oncológico. Os doentes eram oriundos de todo o país e incluíam-se crianças, algumas recém-nascidas e com indicação de terapêutica pediátrica especializada.

As práticas de medicina alternativa eram administradas em espaços que funcionavam como clínicas de atendimento, nas quais, para além do atendimento dos supostos pacientes, também se produziam, manipulavam, fracionavam e armazenavam supostas preparações homeopáticas e medicamentosas convencionais, algumas injetáveis.

Durante a operação policial realizada foi possível apreender diversas substâncias presumivelmente perigosas para a saúde e identificar vários "pacientes-vítimas" destas práticas. Destacam-se doentes oncológicos, alguns já falecidos, aos quais, a troco do pagamento de quantias em numerário, as detidas prometeram a cura da sua doença.

As detidas chegaram a sugerir o abandono das terapias convencionais, tal como a quimioterapia, "fornecendo-lhes em alternativa terapias e preparados medicamentosos ou suplementos não registados ou autorizados em território nacional, fabricados ou manipulados pelas próprias, alguns com rotulagem alusiva a compostos potencialmente perigosos, sobretudo se administrados em pacientes oncológicos".

As operações da Polícia Judiciária contaram com a contribuição de elementos do Infarmed, da Entidade Reguladora da Saúde e de representante da Ordem dos Psicólogos. As detidas irão ser apresentados a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

A investigação está a cargo do Ministério Público de Olhão.