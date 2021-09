Falsificaram faturas para sacar subsídios europeus de seis milhões

Alexandre Panda Hoje às 09:50 Facebook

Antigo casal do distrito do Porto terá liderado associação criminosa para obter subsídios de apoio à indústria do mobiliário.

Três empresários, um administrador e uma contabilista, residentes em Valongo, Santo Tirso e Matosinhos, acabam de ser acusados pelo Ministério Público (MP) de tentar sacar cerca de seis milhões de euros de fundos europeus, através de uma empresa de mobiliário de Paredes e da apresentação de faturas falsas ao programa Compete 2020. Os arguidos, indiciados de associação criminosa, desvio de subvenção, burla e falsificação de documentos, negam os crimes.

Segundo a acusação, anunciada ontem pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o grupo era liderado por um homem e uma mulher que tinham sido casados e, já divorciados, eram donos de outras empresas de móveis e terão usado duas sociedades para tentarem burlar o Compete 2020: a Zénite Despertar, de Paredes; e a Industrial Machinery, de Mafra.