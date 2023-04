Falso agente desportivo condenado por imigração ilegal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:42 Facebook

Um senegalês, de 51 anos, foi condenado, no final da semana passada, a dois anos de prisão por auxílio à imigração ilegal, pelo Tribunal de Lisboa. Youssoupha Diallo, também sentenciado à expulsão de território nacional, envolveu-se com uma rede que falsificou vistos e contratos desportivos de dez jovens com o clube alemão de futebol FC Nuremberga, para que estes pudessem entrar na União Europeia.

O esquema começou a ser montado em 2022. Nessa altura, Youssoupha Diallo, então um agente imobiliário do Senegal que passava por dificuldades económicas, recebeu uma proposta de um conterrâneo, que a investigação não conseguiu identificar. Teria de acompanhar dez jovens senegaleses, com idades a rondar os 20 anos, numa viagem entre Dakar e a Europa. Se necessário, também teria de assumir o papel de agente desportivo dos rapazes.

A contrapartida de Youssoupha Diallo era a obtenção de um visto para permanecer na Europa. Com vontade de emigrar, para escapar à pobreza do Senegal, Youssoupha Diallo aceitou a proposta, mesmo tendo de vender um terreno, por oito mil euros, para comprar os bilhetes de avião que o levaria a ele e aos dez jovens até Paris, com escala em Lisboa.