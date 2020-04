Falso bancário "sacou" 70 mil euros a idosos

TRA Hoje às 12:04 Facebook

Homem suspeito de doze crimes de burlas no último ano foi detido pela PSP de Lisboa. Ficou em prisão preventiva.

Escolhia pessoas idosas e vulneráveis e depois obtinha informações que lhe permitiam estabelecer com elas uma relação de confiança. Intitulando-se funcionário de uma instituição de crédito, o burlão informava as vítimas de que o seu cartão bancário tinha caducado e de que, para obter um novo, teriam de lhe entregar o antigo, juntamente com o respetivo código de acesso (PIN).

Na posse dos cartões e dos PIN o burlão efetuou diversos levantamentos e transferências de elevados montantes. Segundo apurou a investigação, entre maio de 2019 e março de 2020, o suspeito terá conseguido lucrar, pelo menos, 70 mil euros.

A PSP conseguiu identificar e deter o homem que foi apresentado a primeiro interrogatório judicial. É suspeito de de 12 crimes de burla qualificada, dois dos quais na forma tentada.

"Tendo em conta o perigo de fuga, de continuação da atividade criminosa, de perturbação do inquérito e de alarme social, foi-lhe aplicada pelo juiz de instrução criminal a medida de coação de prisão preventiva", informa um comunicado da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa.