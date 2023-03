Falso CEO da Super Bock tenta burlar empresário português no Brasil

Salomé Filipe Hoje às 14:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Eduardo de Castro achava que estava a contactar pelo Facebook com Rui Lopes Ferreira, quando percebeu que tudo não passava de um esquema.

Eduardo de Castro, um chef e empresário de restauração português que está emigrado no Brasil, foi vítima de uma tentativa de burla por parte de uma pessoa que se fez passar por Rui Lopes Ferreira, CEO da Super Bock, no Facebook. Em causa está o pedido de uma transferência bancária no valor de 20 mil euros, feito em nome do responsável pela marca de cerveja portuguesa.

Por estar a passar por problemas com a distribuição de bebidas da Super Bock no Brasil, Eduardo de Castro, chef e proprietário do restaurante Casa do Chef, na cidade de São Paulo, tentou contactar Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group, através da rede social Facebook. "Um amigo meu disse-me que ele é uma pessoa extremamente acessível e de bom trato. Por isso, procurei o nome dele no Facebook. Escrevi-lhe, dizendo que não sabia se ia ser ele ou quem trata da sua assessoria a ler a mensagem. Mas queria que ele soubesse o que está a acontecer aqui, com a distribuição", recorda ao JN Eduardo de Castro, que é natural de Alfândega da Fé e está emigrado no Brasil há 11 anos.