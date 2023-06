Falso procurador entre julgados por burla para livrar arguido de pulseira

Luís Moreira Hoje às 20:05 Facebook

O Tribunal de Instrução de Braga mandou julgar quatro arguidos, dois deles de um crime de corrupção ativa agravada e os outros dois de um crime de burla qualificada na forma tentada. O caso envolve um falso procurador, que com a cumplicidade de outros dois arguidos, convenceram o quarto a pagar 50 mil euros para se ver livre de uma pulseira eletrónica. O que nunca aconteceu.

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto dá conta hoje, no seu site, que o despacho de pronúncia valida a totalidade da acusção elaborada pelo Ministério Público (MP).

O procurador da República considerara indiciado que, em fevereiro de 2020, um dos arguidos, mecânico de profissão, a quem, em 2018, fora imposta a medida de coação de permanência na habitação com pulseira eletrónica (por causa de outro crime), contactou um seu cliente na oficina, o qual lhe disse que conhecia um terceiro, empresário da noite com uma dancetaria em Priscos, Braga, que poderia ajudá-lo a ver-se livre do dispositivo e da medida de coação.