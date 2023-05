Falso terapeuta tenta violar funcionárias de lojas em Lousada e Felgueiras

Alexandre Panda Hoje às 12:31 Facebook

Um homem, de 44 anos, suspeito de se fazer passar por terapeuta para tentar violar funcionárias de lojas de Felgueiras e Lousada, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto.

Os crimes foram cometidos nos passados meses de março e abril, "em estabelecimentos comerciais onde as vítimas trabalham, quando as mesmas se encontravam sozinhas e sem movimento de clientes, só não se tendo consumado as violações por eventos inopinados e fora do controlo daquele", adianta a PJ.

Fazendo-se passar por terapeuta, aproveitou a surpresa, mas também as fragilidades das vítimas. A PJ explica que o suspeito "atuava de forma determinada e convincente para conseguir aproximar-se daquelas e praticar os abusos sexuais, sendo de admitir a forte probabilidade de existência de outras vítimas que não reportaram os factos às entidades policiais".

O homem, sem profissão conhecida, é esta sexta-feira levado ao Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial.