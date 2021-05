Falsos fiscais dos Censos burlam casal de idosos no Porto

Alexandre Panda Hoje às 07:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Homem e mulher que vestiam coletes levaram peças de ouro. PSP do Porto está a investigar.

Era um casal bem falante que vestia coletes refletores semelhantes aos utilizados pelos funcionários dos Censos 2021. Mas tudo não passava de uma fachada, destinada a burlar um casal de idosos, de 86 anos, esta quarta-feira à tarde, no centro do Porto. As vítimas ficaram sem diversas peças de ouro e a PSP foi chamada a investigar.

Os criminosos, que aparentavam ter entre 30 e 40 anos, bateram à porta da habitação do casal, situada na Rua do Bonjardim, não muito longe de uma antiga esquadra da PSP. Pouco passava das 15 horas.