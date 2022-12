Falsos polícias detidos por morte de português na Galiza

O português assassinado e lançado a um poço, em Porriño, na Galiza, algures entre 2019 e 2020, terá sido morto por dois falsos polícias, a crer na versão do primeiro de três detidos, que foi ouvido e libertado ao final da tarde desta quarta-feira.

Carlos do Órfão, a vítima, então com 39 anos e nascido em Viana do Castelo, mas a residir na Galiza há muitos anos, terá sido vítima de tortura, agredido com um objeto contundente no crânio e lançado ao poço, na zona industrial de Cerquido. Carlos do Órfão enfrentaria dificuldades financeiras, nos seus negócios com automóveis, e acumulou dívidas que não conseguiria pagar a tempo. Esta terá sido a razão de ter sido assassinado.

Dois dos três detidos pela polícia serão os autores materiais do homicídio. Prevê-se que esta quinta-feira, sejam interrogados, no Julgado de Instrução Criminal de Porriño, para aplicação de medidas de coação.