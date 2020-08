Falta de investimento em saúde mental potencia homicídios

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro assassínios cometidos em menos de um mês num contexto familiar marcado por doenças mentais. Especialistas criticam falta de apoio e temem que o confinamento venha agravar a situação.

Fátima Martinho, de 52 anos, empurrou o filho autista para o fundo de um poço, existente na aldeia de Cabanelas, Mirandela, provocando-lhe a morte. Tentou suicidar-se, mas foi impedida por um familiar. Na Maia, Adélia Viana, de 72 anos, matou a filha com um cocktail de medicamentos dissimulado numa bebida, que também ingeriu até falecer. Sofia Tavares, 48 anos e também com problemas do foro mental, asfixiou a mãe de 82 anos, até à morte, em Vila Nova de Gaia.