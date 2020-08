Falta de resposta de Portugal obrigou alemães a libertar Brueckner

António Soares Hoje às 12:49 Facebook

Suspeito de matar Madeleine McCann andou mais de um mês em liberdade até ser detido de novo em Itália. Pedido feito ao Tribunal da Relação de Évora em 2018.

O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann teve de ser libertado em 2018 pela Justiça alemã por falta de resposta do Tribunal da Relação de Évora a um pedido sobre um formalismo legal que teria permitido manter Christian Brueck- ner preso. O episódio está relatado nas conclusões do advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), nas quais é recusada razão à contestação de Brueckner a um mandado de detenção europeu.

Brueckner, 43 anos, está preso em Kiel e tem para cumprir uma pena de sete anos de cadeia a que foi condenado por ter violado e extorquido, em 2005, uma turista americana de 72 anos, na praia da Luz, no Algarve.