Família acusada de tentativa de homicídio em Guimarães fica em preventiva

Vão aguardar julgamento na prisão os quatro familiares, de Guimarães, suspeitos de dois crimes de homicídio na forma tentada, no bairro social mais central da cidade.

Os três homens e uma mulher - pai, de 42 anos, mãe, de 39 e dois filhos, de 16 e 21 - são suspeitos de terem atacado um homem de 48 anos, conhecido por Nivinho. As agressões, com arma branca, aconteceram em duas ocasiões, com intervalo de cerca de duas semanas.

A primeira agressão aconteceu no dia 13 de setembro, na sequência de desacatos no quiosque da Rua Abílio dos Santos Barbas. Nivinho terá tentado acalmar os ânimos e acabou por ser atacado. O desentendimento começou quando o rapaz de 16 anos tentou registar uma aposta Placard, o que lhe foi recusado por não ser maior de idade. Testemunhas falam no uso de paus, ferros e de um martelo durante esta agressão.

No dia 5 de outubro, o mesmo homem voltou a ser atacado, no Bairro da Conceição, tendo sofrido várias facadas, em diversas partes do corpo que o deixaram em estado grave. Testemunhas falam de um rasto de sangue, no local onde o homem foi assistido pela equipa da VMER, antes de ser transportado ao Hospital Senhora da Oliveira.

Segundo a PJ, na primeira altercação, alguns dos atacantes também se dirigiram às urgências hospitalares apresentando ferimentos feitos por arma branca.

Por decisão do Tribunal de Guimarães, o rapaz de 16 anos vai aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Leiria para Jovens, o irmão e o pai vão para a cadeia de Braga e a mãe foi conduzida ao Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.