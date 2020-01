Família da mãe de fetos encontrados num carro desconhecia gravidez

Salomão Rodrigues Hoje às 08:58 Facebook

A PSP está a investigar o aparecimento de dois fetos, do sexo feminino, com cerca de sete meses de gestação, encontrados, na segunda-feira, dentro da mala de um carro, em Espinho.

Uma mulher de 25 anos, empregada de um restaurante, que foi ao hospital durante a madrugada com fortes dores abdominais, é apontada como a provável progenitora. A gravidez seria desconhecida da família e não é sabido se está em causa um aborto espontâneo, provocado ou um nascimento prematuro.

O surgimento de um primeiro feto no interior de uma viatura, estacionada na Rua 62, foi comunicado pelas 12.20 horas à PSP de Espinho. Foi descoberto pelo proprietário do veículo, enquanto fazia uma limpeza à mala do mesmo. O feto estava dentro de um saco plástico. De imediato, foram chamadas as autoridades. Os elementos da PSP acabariam por encontrar um segundo feto, "envolvido pela placenta e peças de roupa", explicou o Comando da PSP de Aveiro.

