Família de eletricista assassinado em Guimarães ainda hoje vive com medo

A esposa de Pedro Ferreira, filho do eletricista Fernando Ferreira ("Conde"), desaparecido na noite de 8 de janeiro de 2020 e encontrado morto no rio Ave, no dia 22 do mesmo mês, afirma que ainda hoje vive com medo. Natália testemunhou esta segunda-feira no julgamento dos dois acusados do homicídio do seu sogro - António Silva, conhecido como "Toni do Penha", e Hermano Salgado - e revelou que foi alvo de ameaças.

"Quem me roubou vive entre Guimarães e as Taipas e anda de Jaguar", lê-se na impressão de uma publicação de Facebook que integra o processo. "Eu moro em Ponte [uma vila entre as Taipas e Guimarães] e ando num Jaguar, não há assim tantas pessoas a andar neste tipo de carro", afirmou a nora de Fernando Ferreira em tribunal. A publicação teria sido feita por "Toni", como forma de pressionar a família do falecido a divulgar o paradeiro do dinheiro que este acredita que o eletricista furtou da sua residência.

Esta não terá sido a única forma de pressão usada por "Toni" para levar a família de "Conde" a entregar-lhe a quantia que terá desaparecido da sua residência. O outro acusado do homicídio, Hermano Salgado ("Mano"), de acordo com a nora de "Conde", em junho de 2020, veio ter consigo para a avisar que andavam três indivíduos do Bairro do Cerco, no Porto, à procura dela e do marido. E ter-lhe-ia dito que estes três homens lhe tinham mostrado fotografias dela e do marido e que tinham afirmado: "é para limpar". Este trio viria por causa dos 135 mil euros que "Toni" diz terem desaparecido de sua casa e, alegadamente, a seu mando.