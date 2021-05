Família de estafeta agredido quer proibir lutador de combater

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:28 Facebook

Hudson Nazaré foi atingido a murro quando entregava refeição e permanece em coma induzido há uma semana. Advogados vão avançar com queixa por tentativa de homicídio.

Um estafeta está em coma induzido há uma semana, após ter sido agredido quando procedia à entrega de uma refeição, no Seixal. A família vai avançar com uma queixa por tentativa de homicídio e exigir que o agressor, um lutador de artes marciais, seja proibido de combater. Esta agressão surge na sequência de um alerta, feito por funcionários de empresas como a Uber Eats e a Glovo, sobre o aumento de assaltos, emboscadas e ataques a estes profissionais.

Em março deste ano, o JN já tinha avançado que os crimes cometidos sobre os funcionários de empresas de entregas ao domicílio estavam a aumentar quase ao mesmo ritmo que crescia o número de encomendas através de plataformas virtuais. Os receios, então, evidenciados pelos estafetas foram agora comprovados com mais uma violenta agressão. Hudson Nazaré, um brasileiro de 32 anos ao serviço da Uber Eats, foi atingido com um murro, na noite de domingo da semana passada, a tentar entregar uma refeição num prédio do Seixal.