Família de Ihor Homenyuk desiste de ação se provedora de Justiça pagar um milhão

Nelson Morais Hoje às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A família do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk, que foi assassinado em instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em 12 de março deste ano, admite desistir do pedido de indemnização apresentado no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, se a provedora de justiça, Maria Lúcia Amaral, decidir atribuir-lhe um milhão de euros.

A disponibilidade da família do ucraniano foi manifestada pelo seu advogado, José Gaspar Schwalbach, numa das várias reunião que já manteve com a provedora de Justiça para discutir a indemnização.