Família de trabalhador atropelado por carro de Cabrita recebe 260 euros

A viúva e as filhas do trabalhador atropelado mortalmente há cinco meses, na A6, em Évora, por um carro onde seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, estão a receber uma pensão de sobrevivência de 259,91 euros, atribuída pela Segurança Social.

A viúva de Nuno Santos e as duas filhas estão a receber a prestação desde setembro, num valor que corresponde a 60% da reforma que o trabalho receberia à data da sua morte.

O montante da pensão de sobrevivência, 259,91 euros, corresponde à soma de 173,27 euros, por conta da viúva, e de 43,32 euros atribuídos a cada uma das filhas de Nuno Santos, que era funcionário de uma empresa contratada pela Brisa para fazer o trabalho de manutenção e limpeza das bermas da autoestrada n.º 6 (Marateca-Caia), a principal ligação rodoviária de Lisboa a Espanha.

Paralelamente à pensão de sobrevivência, a companhia de seguros da empresa para a qual trabalhava Nuno Santos está a pagar à família deste uma pensão mensal de 638,65 euros (273,71 euros por conta da viúva e 182,47 euros por cada uma das duas filhas), correspondendo ao vencimento que auferia.

No futuro, por a morte ser considerado um acidente de trabalho, haverá ainda lugar ao pagamento de uma indemnização, cujo montante ainda não foi apurado. Este apuramento está dependente do desfecho do processo em que está a ser investigado o acidente.