Família e amigos do coronel tinham serviço VIP e a Força Aérea pagava

Acusação descreve luxos do antigo comandante da AM1, em Maceda. Exigia bebidas de marca e leitão. Revisão de carros paga pela tropa.

José Alberto Nogueira, coronel, tomou posse como comandante do Aeródromo de Manobra 1 (AM1), em Maceda, Ovar, no dia 11 de outubro de 2018 e passou a residir, com a mulher, Paula Nogueira, e um filho na casa de função. Até abril de 2021, quando cessou funções, é acusado pelo Ministério Público (MP) de, ao impor um serviço VIP para si e para a família, ter lesado o Estado Português em 195 mil euros com a prática de crimes que vão desde o peculato de uso a abuso de poder até ao recebimento indevido de vantagem e prevaricação. Há mais sete arguidos no processo, incluindo a esposa do comandante que por dar ordens na base foi acusada do crime de usurpação de funções.