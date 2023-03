Família pede que não haja "aproveitamento" com morte de advogada

A família de Joana Canas Varandas que morreu, no início da semana, vítima de doença oncológica lamentou, esta quinta-feira, que a morte da advogada esteja a ser usada como uma "tentativa de aproveitamento para outros efeitos e discussões". Por isso, apelou à Ordem dos Advogados, à Caixa de Previdência destes profissionais (CPAS) e aos média "que não contribuam para especulações" nem que utilizem a situação vivenciada pela sua ente querida como um "motivo de discussão institucional e pública".

Em comunicado enviado ao JN, o viúvo Diogo Simões esclareceu que a mulher "voluntariamente não pretendeu beneficiar de quaisquer apoios da CPAS, por ter decidido continuar a exercer a sua profissão de forma convicta, dedicada e abnegada, enquanto considerasse reunir o mínimo de condições para tal, não obstante a sua condição de doença grave e irreversível."

Na nota, em que agradece "todas as manifestações de solidariedade" que têm chegado de "amigos", "colegas" e "anónimos", o viúvo admite procurar justiça no futuro, mas pede que a família tenha agora uma despedida com "recato, privacidade e resguardo".

"As atenções e prioridades são neste momento a estrita defesa da memória da nossa Joana e a reunião de energias para apuramento de responsabilidades, em momento oportuno, no que concerne ao desfecho trágico ocorrido, que muito prematuramente nos privou da sua presença", é possível ler.