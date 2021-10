Família perseguiu, agrediu e ameaçou de morte segurança que a impediu de entrar em bar

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:22 Facebook

PSP deteve quatro homens, um dos quais menor, envolvidos nos confrontos. Investigação permitiu ainda apreender cocaína e haxixe e mais de dez mil euros oriundos da venda de droga.

Uma família perseguiu e ameaçou de morte, nos últimos dois meses, o segurança de um bar, situado em Leça da Palmeira, Matosinhos, que não deixou entrar no estabelecimento elementos do agregado. Em várias ocasiões, o segurança, que não tinha licença para exercer a função, e o grupo envolveram-se em confrontos, mas tudo terminou com a detenção de quatro indivíduos, um dos quais menor, pela PSP. Na operação realizada na quarta-feira, os agentes encontraram e apreenderam, na posse da família, cocaína e haxixe, assim como mais de dez mil euros em dinheiro provenientes do tráfico de droga.

Foi numa noite de agosto deste verão que vários elementos da mesma família se dirigiram a um bar, de Leça da Palmeira, com a intenção de lá entrar, para uns momentos de diversão. Porém, todos foram barrados à porta pelo homem que garantia a segurança do espaço, atitude que, de imediato, motivou confrontos entre as duas partes.