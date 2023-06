Família que esperou 29 anos por decisão da Justiça vai processar Estado

Maria Anabela Silva Hoje às 17:37 Facebook

Quatro meses após acórdão definitivo, proprietários de terrenos expropriados pela Câmara da Batalha continuam sem receber indemnização.

Uma família da Batalha vai processar o Estado Português por demora da Justiça. Em causa, os 29 anos em que se arrastou a ação interposta por José Pereira Grosso, já falecido, contra a Câmara para reverter a expropriação de terrenos de que era proprietário junto ao mosteiro. A decisão final chegou em fevereiro último, com o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) a confirmar a condenação do Município e do Estado ao pagamento "solidário" de 473 mil euros aos herdeiros.

Quatro meses após o acórdão, a família continua, no entanto, sem receber o valor, pelo que interpôs uma ação de execução contra o Ministério da Coesão Territorial. "O Estado pagará e depois exigirá a verba que cabe à Câmara. Não é admissível que as pessoas, que viram a Justiça chegar no fim das suas vidas, continuem à espera", alega José Pais do Amaral, advogado da família.